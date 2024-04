Vendas de carros crescem 10% no trimestre: Fiat segue líder mas VW desbanca GM em 2º Veja os carros que cresceram nas vendas e quem perdeu espaço no mercado de zero quilômetro

O mercado de veículos novos cresceu 10,66% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado com 483.303 unidades comercializadas. As picapes e comerciais leves puxaram uma alta bem expressiva com crescimento de 17,22% enquanto no segmento de automóveis a expansão foi de 8,93%.

Testamos o novo Polo Robust: versão básica de quase R$ 90 mil

No entanto, o cenário aponta uma “mudança de mãos” entre as marcas mais vendidas. Quem mais cresceu nesse comparativo trimestral foi a Volkswagen. A Fiat Strada era líder no ano passado, posto que agora pertence ao Polo com 26.580 unidades vendidas no trimestre.

Fiat Strada segue liderando e emplacou 4.664 unidades

A Strada atualmente é a vice-líder com 26.580 unidades vendidas nos primeiros três meses e o Argo segue forte mas com 18.053 unidades. Com 18.053 o Hyundai HB20 segue entre os mais vendidos na quarta posição comparando 2024 com 2023. O Chevrolet Onix que já foi vice líder perdeu espaço e está na quinta posição com 17.776 unidades no período.

Fiat anuncia até R$ 20.306 de desconto para Argo





VW Polo (27.263)

Fiat Strada (26.580)

Fiat Argo (18.053)

Hyundai HB20 (18.053)

Chevrolet Onix (17.766)

Fiat Mobi (14.665)

Hyundai Creta (13.600)

Renault Kwid (13.134)

Nissan Kicks (13.015)

VW T-Cross (12.858)

Chevrolet Tracker (12.665)

VW Saveiro (12.365)

Jeep Compass (11.636)

Chevrolet Onix Plus (10.804)

Fiat Fastback (10.704)

Fiat segue líder porém vitória mais apertada

Chevrolet Onix 2024 fica mais caro

A Fiat segue como marca líder de market share no Brasil mas perdeu 1,1% no primeiro trimestre de 2024 em relação a 2023 com 22,1% de mercado. A Volkswagen que foi a terceira marca agora é a segunda com 15,9% de share e a GM caiu quase 5% e está com 11,7% de participação. A Toyota manteve sua quarta posição mas agora com 8,6% e a Hyundai também perdeu um pouco de espaço mas mantém o quinto lugar.

Até a Renault que reduziu seu portfólio em 2023 aumentou o share com 5,5% na sexta posição e a Jeep que tinha 7,2% de market share agora caiu uma posição e tem 5,5%. Surpresa ficou com a BYD que nem aparecia em 2023 e já tem 3% de market share.

Fiat (21%)

Volkswagen (15,9%)

GM (11,77%)

Toyota (8,68%)

Hyundai (7,7%)

Renault (5,53%)

Jeep (5,31%)

Nissan (4,05%)

Honda (3,52%)

BYD (3,09%)