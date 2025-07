Vendas de elétricos da Toyota vão mal nos EUA e produção do bz4X Touring é adiada SUV considerado sucessor do Highlander abrirá espaço para produção da versão a combustão crescer Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/07/2025 - 18h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 18h00 ) twitter

Toyota bz4X Touring O Mecanico/Toyota/Divulgação

A Toyota está adiando alguns planos de produção da linha de veículos elétricos nos EUA. Enquanto na China as vendas vão muito bem (no país a parceria de produção é com a GAC), a Toyota adiou o início da produção do bz4X Touring para 2028, ou seja, daqui mais três anos.

Toyota bz4X Touring O Mecanico/Toyota/Divulgação

Hoje a Toyota vende o bz4X que emplacou 1.224 unidades em junho o que é uma quantidade insignificante para a marca que emplacou nada menos que 193 unidades nos Estados Unidos no mês passado. No ano passado, quando o bz4X foi lançado, o mês de junho rendeu 1.400 unidades. No acumulado do ano o SUV vendeu só 9.249 unidades.

Toyota bz4X Touring Toyota/Divulgação

A princípio, a produção do bz4X Touring iria começar em 2026. O carro considerado sucessor do Highlander agora não será feito em Princeton, Indiana, onde a versão a combustão é feita. Agora quem quiser comprar a versão longa do SUV terá que esperar mais dois anos. A Lexus que vende muito bem sua nova linha com motor híbrido também sofre com os modelos elétricos. As vendas do RZ não chegaram a 800 unidades em junho e no acumulado do ano apenas 3.779 unidades foram vendidas.

Toyota bz4X Touring O Mecanico/Toyota/Divulgação

A venda de carros elétricos da Toyota nos Estados Unidos tem sido um grande desafio para a marca. Já as vendas do Grand Highlander a combustão vendeu mais de 65 mil unidades no primeiro semestre. Pelo visto, ao menos nos Estados Unidos, o consumidor ainda não quer saber de carro elétrico da Toyota.

