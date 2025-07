Vendas de motocicletas crescem 10,3% no semestre: Honda lidera Brasil recebeu 1 milhão de motos novas em seis meses Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2025 - 12h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h00 ) twitter

Honda/Divulgação

O mercado de motocicletas no Brasil registrou crescimento de 10,33% no primeiro semestre de 2025, segundo dados divulgados pela Fenabrave. Entre janeiro e junho, foram 1.029.723 unidades emplacadas, contra 932.932 no mesmo período de 2024.

Apenas em junho de 2025, foram vendidas 179.318 motocicletas, volume expressivo apesar de uma leve retração de 7,24% em relação a maio (193.348 unidades). Na comparação com junho de 2024, houve alta de 8,14%, quando foram emplacadas 165.853 unidades.

Honda e Yamaha na frente

A Honda manteve a liderança isolada no segmento, com 121.078 unidades emplacadas em junho, o que representa 67,51% de participação. No acumulado do semestre, a marca soma 696.528 motos vendidas e detém 67,67% do mercado.

A Yamaha aparece em segundo lugar, com 24.101 unidades em junho e 145.412 no semestre, alcançando 13,44% e 14,13% de participação, respectivamente. Em seguida está a Shineray, com 10.110 emplacamentos mensais e 58.946 no acumulado.

Yamaha/Divulgação

Outro destaque é a Mottu, startup voltada ao aluguel de motocicletas para entregadores. A empresa ficou na quarta posição tanto em junho (9.418 unidades) quanto no semestre (43.858), refletindo o crescimento da demanda por motos voltadas ao trabalho.

Modelos mais vendidos no semestre:

1. Honda CG 160 – 224.750 unidades

2. Honda Biz – 131.151

3. Honda Pop 110i – 113.863

4. Honda NXR 160 Bros – 91.943

5. Mottu Sport 110i – 43.858

6. Honda CB 300F – 31.513

7. Yamaha YBR 150 – 29.663

8. Honda PCX 160 – 26.405

9. Honda XRE 300 Sahara – 21.740

10. Yamaha Fazer 250 – 20.767

O ranking mostra o predomínio da Honda entre os modelos mais vendidos, além da presença crescente de motocicletas voltadas ao uso profissional e urbano.

