Yamaha anuncia campanha "Aí é Vantagem" para a linha 2025 Campanha inclui voucher e condições para financiamento das motocicletas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/07/2025 - 16h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h00 )

Yamaha anuncia campanha "Aí é Vantagem" para a linha 2025

A Yamaha lançou a campanha “Aí é Vantagem”, com participação do apresentador Thiago Marques do podcast Podpah. A ação reúne ofertas válidas para sete modelos da linha de motocicletas da marca no Brasil.

Entre os modelos contemplados estão a Fluo ABS Hybrid Connected, Factor, Factor DX, Crosser S, Crosser Z, Fazer FZ25 Connected e Lander Connected. A campanha destaca recursos como sistema híbrido, autonomia, conectividade e itens como suspensão com ajuste de sete posições e sistema ABS nas duas rodas.

Yamaha anuncia campanha “Aí é Vantagem” para a linha 2025 Yamaha/Divulgação

A Fluo ABS Hybrid Connected, por exemplo, é a primeira scooter com sistema híbrido do país. A Lander Connected traz novo conjunto óptico com projetor de LED bifuncional e DRL embutido no para-lama, disponível exclusivamente nesse modelo dentro do segmento.

Condições e descontos

Durante a campanha, a Yamaha oferece taxa zero, voucher de R$ 1.000 para abatimento na compra da motocicleta ou uso em produtos e serviços da rede, garantia de até quatro anos e revisão com preço fixo. As condições são válidas para vendas financiadas via CDC.

Yamaha anuncia campanha “Aí é Vantagem” para a linha 2025 Yamaha/Divulgação

Nos dias 18 e 19 de julho, a fabricante também realiza ações promocionais nas concessionárias participantes. Mais informações estão disponíveis na página de ofertas no site oficial da Yamaha, incluindo detalhes sobre Custo Efetivo Total (CET), IOF e demais condições de financiamento.

