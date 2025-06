Nova Honda Hornet 750: entenda por que a clássica moto vai voltar após 11 anos Streetfighter volta com proposta esportiva e novo conceito Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/06/2025 - 17h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 02.06.2025 Marcos Camargo Jr. 02.06.2025

A Honda Motos começou no Festival Interlagos a divulgar a nova família da Hornet. Após 11 anos, a nova geração da esportiva retorna para delírio dos fãs da marca. Porém, há grandes diferenças entre a motocicleta que deixou de ser oferecida aqui em 2014 e o novo modelo que já é linha 2026. Mas qual seria a relação da clássica Hornet que saiu de linha em 2024 com a atual? A resposta é: apenas o nome.

Honda/Divulgação

A Honda Hornet estreou aqui em 2004 com seu motor quatro cilindros derivado da linha 600 cilindradas. Tinha 96cv e 6,43kgfm de torque a máxima de 9.500 rpm. Era um desempenho notável e ainda por ser de fácil condução, a Hornet fez muito sucesso e teve 50.000 unidades comercializadas.

Honda/Divulgação

Porém, regras de emissões forçaram a Honda a tirar a Hornet de linha. O ano de 2014 marcou o fim da possibilidade de uso do carburador e por isso ela foi descontinuada.

‌



Honda/Divulgação

A nova Honda Hornet é um projeto japonês. Já não tem mais quatro e sim dois cilindros com 755cc e posicionada agora como “CB 750 Hornet” que desenvolve 92cv e 7,65kgfm de torque. A transmissão é do tipo sequencial com seis velocidades.

Honda/Divulgação

E ainda tem mais. A Honda confirmou a CB 1000 Hornet no Brasil. Porém, deve chegar ao mercado só no próximo ano. Já no caso da Hornet 750 o lançamento será ainda dentro do mês de junho. Ao mesmo tempo a Honda lançou a Honda CB 500 Hornet, completando toda a família. Nesse caso a 500 tem motor de 471cc com 49cv e 4,5kgfm de torque com sistema de controle de tração HSTC. Assim serão três motocicletas em uma “família” Hornet: 500, 750 e 100cc.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.