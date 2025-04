Ford divulga primeira imagem do Mustang manual Esportivo é uma das novidades da Ford para o Brasil este ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 01/04/2025 - 09h07 ) twitter

A Ford revelou a primeira imagem do Mustang com câmbio manual, uma das novidades da marca para o mercado brasileiro neste ano. Com um comunicado para a imprensa, a Ford trouxe mais informações a respeito da versão.

Depois de divulgar uma foto da manopla do câmbio com uma placa numerada, a marca disse que o Mustang manual será uma edição limitada de 200 unidades no Brasil.

E, pelo visto, o Mustang manual terá visual exclusivo com faixas esportivas. Nos EUA, o Mustang manual tem o mesmo motor do automático: o conhecido Coyote 5.0 V8 a gasolina com 488cv e 57,5 kgfm de torque.

“Ao longo do tempo, a transmissão automática tornou-se uma tendência em todos os segmentos de veículos por privilegiar o conforto ao volante. Mas quando se trata de direção esportiva nada se compara à transmissão manual, onde o controle da rotação do motor e do momento da troca está totalmente na mão do condutor”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

O lançamento do Ford Mustang manual deve ser anunciado nas próximas semanas.

