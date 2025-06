Volkswagen Tera 1.0 MPI já está mais caro e supera os R$ 103 mil Versão de entrada agora custa R$ 103,9 mil após fim do lote promocional Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/06/2025 - 17h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h00 ) twitter

Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Tera cuja versão inicial 1.0 MPI partia de R$ 99,9 mil já teve seu primeiro aumento de preços. A Volkswagen comemorou o fato do compacto ter tido 12 mil exemplares vendidos em menos de uma hora. Só nos primeiros 23 minutos foram 10 mil unidades reservadas. Com o fim do primeiro lote promocional os preços subiram R$ 4 mil e agora o Tera mais baratão sai por R$ 103,9 mil.

Volkswagen Tera 1.0 MPI: análise

‌



A versão básica do Tera fica visivelmente diferente das demais versões. Embora tenha maçaneta pintada na cor do veículo dispensa itens como o deflector de ar, detalhes no pára-choque e na grade e também deixa de lado os faróis e lanternas em LED.

Volkswagen/Divulgação

As rodas do Tera 1.0 são aro 15 e com calotas sendo que nessa versão não tem nem rodas como opcionais. Externamente chama atenção a presença do rack de teto que ajuda a dar uma sensação de um carro mais alto.

‌



Volkswagen/Divulgação

Por dentro a frugalidade continua mas há boas surpresas. O Volkswagen Tera 1.0 MPI manual tem painel digital parcial, o mesmo do Polo, mas não é o mesmo das versões mais completas. Ao lado a boa multimídia é surpresa mas não há câmera de ré.

Volkswagen/Divulgação

Indo além pelo console notamos que o ar condicionado é do tipo manual mas com botões de boa qualidade. O câmbio é de cinco velocidades e há espaço para objetos mas não carregador de celular - o que deve ser feito pelos pontos de USB-C. No painel em plástico duro como em todas as versões há um revestimento parcial em tecido mas nas portas nem isso está presente.

‌



Dimensões do Tera 2025

Independente da versão o Tera mede 4,15m de comprimento com 2,56m de entre eixos (mesmo do Polo e Polo Track) além de 1,50m de altura e largura de 1,77m, sem contar os retrovisores externos. O porta malas tem 350 litros (VDA).

Marcos Camargo Jr. 01.06.2025

Motor do Tera 1.0 MPI

O motor é o conhecido 1.0 MPI três cilindros aspirado de 77/84cv e até 10,3kgfm de torque. A veliciddde máxima é de 158km/h com gasolina e 162km/h com etanol e a velocidade máxima é o 0-100km/h exige paciência segundo a ficha técnica: leva 13,8s.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

O consumo é animador: 9,1 na cidade e 13,2km/l na estrada com etanol ou 10,2 na cidade a 14,7km/l com gasolina. Ainda não podemos testar este modelo. Na verdade, a Volkswagen disponibilizou para testes as versões com motor TSI manuais e automáticas que serão reveladas ainda nesta semana.

Marcos Camargo Jr. 27.05.2025

Esta versão mira o modelo de entrada do Kardian que não tem versão aspirada com câmbio manual mas custa hoje R$ 116 mil na tabela e geralmente é oferecido em ações de venda por R$ 98 mil mil. Já a Fiat oferece a versão 1.3 Drive manual por R$ 105 mil mas também é anunciado por menos nas concessionárias. A versão de entrada do Tera 1.0 MPI manual custa R$ 103,9 mil e não tem opcionais.

