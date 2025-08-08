Volkswagen Tera 1.0 TSI manual: teste completo e preços Feito para entusiastas, a verdade é que compensa mais pular para a versão seguinte Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volkswagen Tera 1.0 TSI manual Marcos Camargo Jr. 08.08.2025

O Volkswagen Tera vem movimentando o segmento dos SUVs compactos no país ao entregar 3.244 unidades em julho. Com múltiplas versões, ele será importante no ganho de escala da marca e uma das peças inusitadas desse jogo é a TSI com câmbio manual. O R7-Autos Carros testou a novidade que custa R$ 118,9 mil e tem ainda alguns itens opcionais.

Volkswagen Tera 1.0 TSI manual Marcos Camargo Jr. 08.08.2025

Qual a proposta?

O Tera 1.0 TSI manual propõe ser um carro para entusiastas. Tem o conhecido motor turbo combinado com a boa caixa de câmbio justa e precisa da Volkswagen. É relativamente equipado dentro da gama mas não é nem de longe o mais barato se você fizer conta.

‌



Volkswagen Tera 1.0 TSI manual Marcos Camargo Jr. 08.08.2025

Entrega o visual do Tera com rodas aro 16 revestidas por calotas, maçanetas na cor do carro e itens como bancos em tecido. É simples mas bem feito.

‌



Motor do Tera é fórmula da casa

‌



O Tera é equipado com motor 1.0 170 TSI de três cilindros rende 116cv de potência e 16,8 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Ja com gasolina são 109 cv e também 16,8 kgfm.

Volkswagen Tera 1.0 TSI manual Marcos Camargo Jr. 08.08.2025

No consumo o Volkswagen Tera 170 TSI faz 12,9 km/L (cidade) e 15 km/l (estrada) com gasolina e 9 km/l e 10,3 km/l em ciclo do Inmetro. Rodamos apenas com etanol e o consumo ficou entre 8,3 e 10,9km/l na estrada. Próximo da média oficial.

Espaço de Polo

Nas dimensões o Tera entrega 4,15m de comprimento, 1,77 m de largura, 1,50 m de altura e entre-eixos de apenas 2,57 m. Ao dirigir, o deja vu de Polo aparece em todas as reações do carro sejam elas a boa dirigibilidade e certa dureza da suspensão. E agrada muito manejar o câmbio para reduzir ou avançar nas marchas.

Volkswagen Tera 1.0 TSI manual Marcos Camargo Jr. 08.08.2025

O porta malas é bom com 350 litros mas não espere espaço interno: é diminuto como no Polo. Ao colocar a cadeirinha de crianças haverá vaga para mais um adulto. E só. Além disso o vidro elevado na traseira dará sensação de clasutrofobia a bordo. Se o caso for espaço interno o ideal é ir direto para o T-Cross.

Volkswagen Tera 1.0 TSI manual Marcos Camargo Jr. 08.08.2025

Por dentro o Tera se esforça por ser melhor. Mas foi barrado pelo custo na hora do desenvolvimento e oferece, como todos os concorrentes, painel plástico é simples apenas com texturas rugosas e um aplique central de tecido.

Volkswagen Tera 1.0 TSI manual Marcos Camargo Jr. 08.08.2025

O painel é digital de oito polegadas e a central multimídia tem tela de 10,1 polegadas e conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio mas traz apenas sensor de ré e não câmera.

Volkswagen Tera 1.0 TSI manual Marcos Camargo Jr. 08.08.2025

Ao volante do Tera

Não dá para negar que a experiência de dirigir o Tera seja sempre muito boa. O motor tem resposta e o câmbio é bem ajustado como sempre. Vale lembrar que o Volkswagen tem seis airbags, alerta de colisão frontal e até frenagem automática de emergência. Ponto positivo.

Volkswagen Tera 1.0 TSI manual Marcos Camargo Jr. 08.08.2025

A chave é do tipo canivete e ao acelerar notamos uma diferença do Polo. O Tera TSI tem um delay mais longo e vai “acender” após 2.200rpm e não mais em 1.700rpm. Assim o curso do pedal hesita muito ao entregar potência inicial. É questão de acostumar. Isso se deve aos limites ousados de redução de emissões do PL8 (que desconsidera nossa matriz limpa e combustível vegetal que é aceito em mais de 65% dos veículos vendidos no Brasil mas essa é outra história).

Volkswagen Tera 1.0 TSI manual Marcos Camargo Jr. 08.08.2025

Agradável em curvas, na direção precisa e no câmbio suave o Tera é feito para entusiastas. Isso porque custa R$ 118,9 mil e ainda pode ter mais R$ 1.750 das rodas e mais R$ 2.300 pela multimídia. O preço pode superar os R$ 123 mil com a cor vermelho Hypernova do carro que ilustra essa reportagem.

Volkswagen Tera 1.0 TSI manual Marcos Camargo Jr. 08.08.2025

Com mais R$ 5 mil o cliente leva o Comfort bem mais equipado e já com câmbio automático. Assim, o Tera é feito para quem gosta muito do câmbio manual e vai pagar quase o preço do automático se fizer muita questão de usar a embreagem no dia a dia.

CONSUMO REAL com etanol do VW TERA 1.0 TSI manual! Vale a pena? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.