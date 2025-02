Volkswagen Tera será lançado dia 02 de março SUV compacto será revelado no Carnaval mas deve estrear no final do segundo trimestre Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/01/2025 - 20h28 (Atualizado em 31/01/2025 - 20h28 ) twitter

Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen confirmou hoje que o Tera, seu novo SUV compacto, será lançado dia 02 de março. A data coincide com o Carnaval que é a festa mais popular do país e indica que a Volkswagen deve impulsionar o seu novo carro com muita publicidade.

Volkswagen/Divulgação

No entanto, ainda deve levar um tempo para que o Volkswagen Tera chegue às lojas. Após esse primeiro momento a Volkswagen deverá fazer um evento para a imprensa especializada para efetivamente detalhar preços e versões do novo SUV que deve estrear efetivamente no final do segundo trimestre.

Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Tera será feito sobre a plataforma MQB-A0 e deve ser equipado com motor 1.0 TSi de até 116 cv com transmissão automática de seis velocidades. Há especulação de que seja o primeiro Volkswagen híbrido com solução leve 12V, associando um motor gerador ao motor TSi, solução que estará presente em futuros carros da marca por aqui.

Placa Verde/Reprodução

O Tera será feito em Taubaté, onde é produzida a plataforma MQB-A0 o que indica que o Tera deve receber entre eixos do Polo com 2,56m, com uma faixa de 1,75 e carroceria com 4m de comprimento. Quando chegar será rival do Fiat Pulse e Renault Kardian além do futuro SUV da Chevrolet que deve estrear no final do ano e será feito em Gravataí ao lado do Onix.

