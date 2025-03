Volkswagen Tera vai oferecer opção T170 manual e 1.0 MPI Serão ao todo quatro versões incluindo Highline com opção de pacote Outfit Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/03/2025 - 14h37 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h37 ) twitter

O novo Volkswagen Tera deve ser lançado em maio e logo a seguir estará nas lojas. Ele será o quinto SUV da marca e vai chegar mirando o Fiat Pulse, Renault Kardian entre outros desse concorrido segmento. O R7-Autos Carros apurou com exclusividade que o Tera vai ser oferecido em quatro versões incluindo a de entrada com motor 1.0 MPI usado no Polo e Polo Track e também uma versão “170TSI manual” para concorrer diretamente com o Kardian 1.0 TCe manual.

Volkswagen/Divulgação

Informações da rede dão conta que serão quatro opções: 1.0 MPI, 1.0 TSI manual e depois 170 TSI Comfortline e 170 TSI Highline. A versão topo de linha terá opção de acabamento Outfit como no Nivus.

Volkswagen/Divulgação

Segundo a própria marca, o Terá é “o Volkswagen mais importante dos últimos tempos para a região América do Sul”. A fábrica de Taubaté foi construída para a produção do Gol cujo início da produção se deu em 1980 e durou longos 42 anos.

Volkswagen/Divugalção

O Tera é um projeto que irá demandar R$ 3,2 bilhões de compras de peças neste ano, o que representa 12% do total de compras de peças previsto pela Volkswagen do Brasil (R$ 26,3 bilhões em 2025) e terá 80% de nacionalização. O Tera vai ser um SUV compacto posicionado entre o Polo e o Nivus. Será um carro de volume e seus preços ficarão entre as versões Comfortline do Polo e o preço de entrada do Nivus. Isso quer dizer que o Tera deve ter preços entre R$ 110 e R$ 130 mil. O motor 1.0 TSI terá 116 cv, combinado com transmissão automática de seis velocidades ou manual de cinco marchas, o mesmo conjunto presente no Polo TSI.

