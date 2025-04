Volkswagen Tera vai ter versão The Town 2025 SUV compacto já começou a ser produzido em 02 de abril Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/04/2025 - 17h25 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h25 ) twitter

A Volkswagen ainda não lançou o Tera mas já confirmou que o novo SUV compacto terá uma série especial alusiva ao Festival de música The Town 2025 que esse ano será realizado nas datas de 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Novo Volkswagen Tera na versão The Town 2025

A Volkswagen já havia sido patrocinadora do evento em 2023, quando lançou na ocasião o T-Cross The Town.

O Tera The Town será baseado na versão topo de linha Outfit e será o carro oficial do evento e 4º modelo da nova ofensiva de 16 lançamentos da Volkswagen do Brasil até 2028, como parte dos investimentos de R$ 16 bilhões no País.

Novo Volkswagen Tera na versão The Town 2025

Produção do SUV já começou

A Volkswagen já iniciou a produção em série do Tera em abril, no dia 02 e anunciou que o SUV compacto contará com cinco versões disponíveis: MPI, TSI, Comfort, High e Outfit The Town Edition. Mais detalhes serão revelados no lançamento do modelo, ainda neste primeiro semestre.

Novo Volkswagen Tera na versão The Town 2025

O The Town é realizado na Cidade da Música, em uma área de 350 mil m² do Autódromo de Interlagos, totalmente renovada. Em 2025, a segunda edição promete um espetáculo ainda maior nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro.

