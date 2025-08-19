Volkswagen testa nova picape “disfarçada” de Tiguan Picape é flagrada nos arredores da fábrica Anchieta Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volkswagen testa nova picape “disfarçada” de Tiguan Fiorino de Firma/Reprodução

Um flagra mostrado nas redes sociais no início desta semana mostra um carro de testes da Volkswagen com uma solução inusitada. O que parece ser um SUV médio, o que pode indicar um novo Taos ou Tiguan é na verdade uma picape “disfarçada”, veículo já confirmado pela Volkswagen no Brasil.

Volkswagen testa nova picape “disfarçada” de Tiguan Fiorino de Firma/Reprodução

O flagra foi feito pelo perfil Fiorino de Firma que viu o carro nos arredores de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Apesar do autor da filmagem especular sobre um novo SUV, o balanço da carroceria, a suspensão com eixo rígido e feixe de molas e uma espécie de “enxerto” na porção traseira reforçam a nossa tese.

Apesar dos testes em São Bernardo, a nova picape da Volkswagen será feita no Paraná ao lado do T-Cross e Virtus. Isso porque para fazer uma picape é preciso uma carroceria maior, algo que a plataforma MQB A0 (do Polo) não permite.

Volkswagen testa nova picape “disfarçada” de Tiguan Fiorino de Firma/Reprodução

Na motorização há grandes chances da picape estrear o motor 1.4 ou 1.5 com assistência híbrida leve, segundo projeto já confirmado pela própria Volkswagen.

‌



Volkswagen testa nova picape “disfarçada” de Tiguan Fiorino de Firma/Reprodução

A picape terá cerca de 4,70 metros de comprimento, 1,76 metros de largura e 1,60 metros de altura, sendo concorrente direta da Fiat Toro, até mesmo da RAM Rampage e ainda da Chevrolet Montana.

A estreia deve ocorrer em 2026, sendo mais um projeto desenvolvido por inteiro no Brasil.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.