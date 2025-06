Novo Tiguan pode estrear no Brasil até o final do ano SUV europeu está de malas prontas para o México e pode vir ao Brasil para brigar com modelos chineses eletrificados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/06/2025 - 09h44 (Atualizado em 13/06/2025 - 09h44 ) twitter

Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Tiguan existe há 16 anos no Brasil e está no final de sua evolução atual. Só temos por aqui a conta gotas o Tiguan Allspace, que já saiu de linha para a chegada do novo Tigua cuja produção começou em março. Alem do Tiguan, o Taos renovado também virá ao Brasil pelo mesmo caminho.

Volkswagen/Divulgação

A base do novo Tiguan é o Tayron, SUV médio feito sobre a plataforma MQB Evo, usando motores híbridos que cairiam bem em um segmento tão disputado no Brasil e onde há várias marcas chinesas de BYD a GAC e poucas opções entre as marcas mais tradicionais.

Volkswagen/Divulgação

Na ficha técnica o novo Tiguan é generoso com 4,79m de comprimento, 1,85m de largura, 1,66m de altura e 2,79m de entre eixos com porta malas de 705 litros na versão híbrida.

Volkswagen/Divulgação

O Tiguan se mostra com um passo além trazendo novos modos de condução para off road e neve, bloqueio eletrônico de diferencial e dos amortecedores com um gerenciamento inteligente para suportar condições adversas de terreno.

Opções de motor no cardápio

A Volkswagen oferece o Tiguan com várias opções de motorização na Europa e no México. Desde o 1.5 turbo TSI híbrido leve 48V com 150cv , 2.0 TSI fom 265 ou a menos potente de 204cv, chegando ao híbrido plugin (PHEV) que combina o 1.5 TSI EVO2 com motor elétrico que tem 204 com seis marchas ou 272cv 4Motion (tração integral) com câmbio de sete marchas e baterias de 19,7kwh que rendem até 126km no ciclo WLTP e permitem carga rápida de 50kwh.

Interior “digital”

O Volkswagen Tiguan traz duas telas no painel, solução conhecida como Digital Cockpit Pro que tem painel digital de 10,2” e multimídia de 12,9 ou 15” mostrando o quanto a marca está aprendendo com os chineses.

Volkswagen/Divulgação

Há funções como controle de Cruzeiro adaptativo, alerta de colisão e frenagem autônoma; alerta de ponto cego e uma farta lista de itens de série como como bancos elétricos com aquecimento e resfriamento, teto solar panorâmico, comandos por voz e ChatGPT na multimídia, head up display e dois pontos de carga de celular sem fio.

Volkswagen/Divulgação

O Tiguan europeu chega a custar € 45 mil, cerca de R$ 260 mil em valores convertidos dependendo da versão e também do país e carga de impostos. Por aqui seria um concorrente alinhado com os tantos SUVs chineses que hoje nadam sozinhos neste mar azul como BYD Song Plus e Song Plus Premium, Jaecoo 7 e Caoa Chery Tiggo 7 e 8 PHEV.

