Voltando das férias? Proteja o carro da corrosão e da maresia com estas dicas Corrosão dos componentes mais expostos é um dos principais problemas: veja como proteger o veículo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/01/2025 - 02h00 )

Freepik/Reprodução

Depois de uma temporada de férias é normal que o veículo tenha passado por uma praia e regiões litorâneas durante as viagens em família. No entanto, mesmo os veículos modernos podem ser danificados com a exposição a maresia, a água salobra do mar e umidade que pode prejudicar o veículo à longo prazo. E ao retornar para casa é importante tomar alguns cuidados para preservar o carro.

Freepik/Reprodução

Os veículos que trafegam na maior parte do tempo em regiões litorâneas, são mais propensos a deterioração da lataria e de componentes metálicos mais expostos, como é o caso de semieixos, manga de eixo, entre outros componentes do sistema de suspensão. Porém mesmo veículos que eventualmente estão expostos a essa situação também podem trazer consigo os danos do sal e da maresia. Mas por que isso acontece?

Freepik/Reprodução

A névoa úmida que contém partículas de sal, chamada de maresia, acelera o processo de corrosão dos metais, o que pode afetar na durabilidade do carro. Por isso alguns cuidados são importantes ao chegar em casa.

Freepik/Reprodução

O primeiro cuidado é fazer uma boa lavagem. Água e sabão já ajudam a remover a sujeira superficial. Mas isso não é o bastante.

Freepik/Reprodução

O segundo cuidado é cuidar da parte inferior do carro. Após exposição prolongada ao sol, areia, maresia e água do mar vale a pena fazer uma lavagem inferior do veículo. Esse processo pode ser feito em um lava rápido especializado e irá remover a sujeira no assoalho, rodas e caixas de roda, freios e amortecedores/molas.

Freepik/Reprodução

É recomendado ao final desse processo a aplicação de fluido de direção hidráulica ou então vaselina líquida que é especialmente recomendada. Usar limpa baú ou desengraxantes pesados ou mesmo óleo de mamona não é recomendado para a limpeza.

Freepik/Reprodução

A limpeza ajuda a evitar problemas de oxidação em sistemas de freios, componentes de motor, suspensão, assim como a lavagem completa previne que os vidros e as borrachas de vedação fiquem com resíduos de sal. Mecanismos como fechaduras, canaletas, trincos e outras peças móveis metálicas podem ser protegidas com lubrificante spray.

Freepik/Reprodução

Vale lembrar que além da limpeza inferior e exterior é importante fazer uma boa limpeza interna. A areia pode se abrigar no estofamento e cair para os trilhos dos bancos que são metálicos. Faça uma boa limpeza se possível em um local especializado e habilitado para essa higienização.

Freepik/Reprodução

Com estes cuidados a proteção do veículo é garantida especialmente a longo prazo. A corrosão, a maresia, a água do mar e outros fenômenos naturais são comuns mas os dados ao automóvel só acontecem se o dono do veículo não toma os cuidados essenciais necessários.

