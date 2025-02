Volvo EX 90 elétrico tem pré venda aberta no Brasil

Volvo EX 90 elétrico tem pré venda aberta no Brasil SUV tem 517cv e tecnologias avançadas de assistência à condução Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/02/2025 - 20h11 (Atualizado em 28/02/2025 - 20h11 ) twitter

Volvo/Divulgação

A Volvo iniciou no Brasil a pré venda do SUV elétrico EX90. Apresentado há quase dois anos, ele finalmente ganha sua versão de produção final e foi confirmado para o Brasil ainda sem data de lançamento. Fabricado na unidade de Charleston, nos Estados Unidos, o Volvo EX90 está à venda nos Estados Unidos e também na Europa. O Volvo EX 90 está à venda em versão única por R$ 849.990,00.

Volvo/Divulgação

“O EX90 chega para ampliar ainda mais o nosso portfólio de produtos para os clientes brasileiros. É o primeiro Volvo totalmente elétrico com sete lugares e com autonomia validada pelo Inmetro de 459 km. Essa procura prévia foi bem positiva e estamos muito motivados para entregar, a partir de abril, as primeiras unidades já vendidas”, diz Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil

Volvo/Divulgação

Com suas linhas mais suaves porém fiéis ao que a Volvo chama de “design escandinavo”, o EX90 é um SUV de grande porte para 7 passageiros e eficiência aerodinâmica (Cx 0,29) similar a de um carro compacto.

Volvo/Divulgação

‌



O EX90 se baseia na tecnologia VE com capacidade de 111 kWh e um alcance totalmente elétrico de até 600 km (ciclo WLTP), e capacidade de carregar de 10% a 80% em 30 minutos (em 250 kW). A aceleração de 0-100 km/h é feita em 4,9 segundos, graças aos seus dois motores que, juntos, produzem 517cv de potência.

Volvo/Divulgação

‌



Em termos de tecnologia o Volvo EX90 traz soluções como um LiDar com 8 câmeras, 5 radares e 12 sensores ultrassônicos, que auxiliam no “Safespace” technology. O computador de bordo usa a plataforma NVIDIS Drive, desenvolvido com plataforma Snapdragon Cockpit da Qualcomm que gerencia desde segurança e infotainment até gerenciamento da bateria.

Volvo/Divulgação

Há sistema de manutenção do carro na faixa, controle de Cruzeiro adaptativo, monitoramento de tráfego com leitura de placa, câmera 350° com sistema 3D, alerta de fluxo cruzado entre outros itens de série. Ainda sobre tecnologias, a multimídia tem 14,5 polegadas e trabalha em conjunto com o cluster digital de 9 polegadas, além de head up de 13,2 polegadas. O sistema de som usa sistema Bowers & Wilkins, com 25 alto-falantes.

‌



