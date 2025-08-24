Volvo prepara duas novidades para o segmento dos carros elétricos EX60 e EX40 serão carros de nova geração e já estão confirmados para o Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 13h00 ) twitter

Volvo EX60 e EX40

A Volvo confirmou que trará ao Brasil seus próximos SUVs elétricos, EX60 e EX40, ampliando o portfólio de modelos eletrificados no país. Os carros ainda estão em fase de lançamento mas o CEO da Volvo Marcelo Godoy anunciou que os dois produtos estão no radar para virem ao Brasil.Apesar das dificuldades de expandir o alcance dos carros elétricos a bateria por aqui, a Volvo reforçou o compromisso com a eletrificação.

Volvo EX60 e EX40

“Não abrimos mão da eletrificação. Estamos liderando esse processo e achamos que continuaremos líderes. Os PHEV são muito fortes, geram resultados para a gente e para a rede e queremos brigar para ficar entre as três principais marcas desse segmento”, aposta Godoy. Apesar do crescimento lento e de ter superestimado a demanda por elétricos com o EX30 que chegou a 30% da meta de vendas estabelecida pela Volvo, a marca acredita que o futuro é mesmo elétrico.Volvo EX60: nova geração elétricaO EX60 será um SUV totalmente elétrico que ocupará o espaço hoje preenchido pelo XC60. É uma sucessão do híbrido para o elétrico já previsto pela marca. A apresentação global será em setembro provavelmente durante o Salão de Munique (Alemanha) e estreia no Brasil programada para o segundo semestre de 2026.

Volvo EX60 e EX40

A linguagem é parecida com o EX30, com visual evoluído e mais fluido. Baseado na nova plataforma SPA3, uma evolução da SPA2 o EX60 terá uma bateria estrutural, solução que aumenta a densidade energética, melhora a rigidez da carroceria e proporciona dirigibilidade mais refinada.

Volvo EX60 e EX40

A mídia europeia especula que a autonomia de do EX60 chegue a até 644 km no ciclo CLTC. Além disso, o modelo poderá contar com sistema elétrico de 800 volts e soluções como alumínio moldado na parte traseira e novidades para reduzir peso e melhorar a eficiência. Volvo EX40: atualização confirmadaOutra novidade é o EX40, modelo que existe desde o final da versão híbrida e hoje custa R$ 329.950 e que terá em breve uma nova geração. A Volvo já se adiantou e confirmou que o SUV elétrico renovado chegará ao mercado brasileiro em algum momento de 2024.

