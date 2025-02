VW alcança meio milhão de unidades do T-Cross produzidos no Paraná SUV compacto lidera vendas no país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 11h00 ) twitter

Lançado em 2019 o Volkswagen T-Cross vive um dos seus melhores momentos ao liderar as vendas do segmento de SUVs compactos no Brasil. Agora o modelo feito em São José dos Pinhais no Paraná alcança a marca de 500.000 unidades produzidas. No total a fábrica paranaense já produziu 3 milhões de carros em seus 26 anos.

“É uma satisfação imensa celebrar com a Família Volkswagen o marco de 500 mil unidades produzidas do nosso SUVW T-Cross, o SUV mais vendido do Brasil e da América do Sul em 2024” disse Ciro Possobom, CEO da Volkswagen.

“Reformulado no ano passado, o SUVW Novo T-Cross foi o primeiro modelo da nossa ofensiva que inclui 16 lançamentos incríveis até 2028, como parte dos R$ 16 bilhões que a Volkswagen está investindo no Brasil”, completou.

Ciro Possobom destaca que entre os R$ 16 bilhões de investimentos previstos, R$ 3 bilhões irão para a fábrica de Pinhais. De lá além do T-Cross uma nova picape deve ser feita entre os lançamentos previstos pela marca.

