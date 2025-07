WEC em SP: Peugeot combina motor combustão com elétrico de 952cv Conjunto híbrido entrega potência e eficiência na corrida deste final de semana Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 09h00 ) twitter

O Team Peugeot TotalEnergies disputa neste fim de semana a quinta etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) 2025, as 6 Horas de São Paulo, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. A corrida marca o início da segunda metade da temporada, que será realizada integralmente fora da Europa e se encerra em novembro, no Bahrein. Para essa fase o bólido da Peugeot tem motorização híbrida de até 952 cv.

A equipe francesa retorna ao Brasil com o modelo que combina um motor V6 biturbo de 2,6 litros capaz de gerar 680 cv e um sistema elétrico de 272 cv. Ao todo, o conjunto híbrido entrega 952 cv. A transmissão é transmissão de sete marchas.

A motorização atende às especificações da categoria Hypercar do regulamento Le Mans Hypercar - LMH da FIA. O sistema elétrico atua no eixo dianteiro, transformando temporariamente o carro em um veículo com tração integral, dependendo da velocidade e das condições de pista.

Em São Paulo, a formação de pilotos será alterada devido à coincidência de datas com a Fórmula E. O carro 93 será conduzido por Paul Di Resta e Mikkel Jensen, enquanto o 94 terá Loïc Duval e Malthe Jakobsen. O piloto reserva Théo Pourchaire estará disponível caso necessário.

A programação no Brasil começa na sexta-feira (11/7) com duas sessões de treinos livres. No sábado (12/7), haverá mais um treino, a qualificação e a Hyperpole, que reúne os 10 melhores Hypercars. A corrida tem largada marcada para domingo (13/7), às 13h30 horário de Brasília. É importante ressaltar que no ano passado, a equipe terminou em 8º lugar com o carro Paul Di Resta, após o piloto ter largardo na 17ª posição.

Coletiva de Imprensa - Paul di Resta e Malthe Jakobsen Marcos Camargo Jr 10.07.2025

“Espero que possamos redescobrir o nosso nível de desempenho de Spa-Francorchamps e garantir um bom resultado”, disse Paul Di Resta. “Esta será a minha primeira vez em Interlagos, um circuito lendário, mal posso esperar”, afirmou Jakobsen.

