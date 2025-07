Xiaomi acumula 240 mil pedidos do YU7: entrega pode levar um ano SUV elétrico de até 690cv tem até 620km de autonomia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 10h00 ) twitter

A Xiaomi está diante de um dilema com o sucesso repentino dos seus carros. O SUV elétrico YU7 que é concorrente do Tesla Model Y, já tem 240 mil pedidos acumulados porém o prazo de entrega pode superar as 60 semanas.

Com esse prazo, a Xiaomi mostra que não conseguiu alcançar maior produtividade para entregar seus veículos aos clientes. Segundo a Xiaomi o prazo de entrega varia entre 38 e 60 semanas.

Mas o consumidor chinês não gostou dessa notícia e os sites de reclamação que são muito populares por lá acumulam milhares de mensagens.

Tecnológico, o Xiaomi YU7 tem três opções de motorização: 319cv, 496cv e 690cv com baterias de até 101kwh e 620km de autonomia.

Nas dimensões o Xiaomi YU7 tem 4.999 mm de comprimento e entre-eixos de 3.000 mm, recursos como 25 alto falantes, 36 porta objetos , banco traseiro reclinável, tela panorâmica de 1,1m no painel e sensor LiDAR controlado por chip Nvidia Thor de 700 TOPS.

