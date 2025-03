Yamaha abre pré venda da nova Teneré 700 no Brasil: veja o preço Nova geração foi revelada na Europa e será produzida no Brasil a partir de agosto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/03/2025 - 14h14 (Atualizado em 26/03/2025 - 14h14 ) twitter

Yamaha/Divulgação

A Yamaha divulgou hoje o preço e o início da pré venda da nova Ténéré no Brasil. Revelada ano passado a trail poderá ser reservada a partir da próxima segunda-feira (31/03) mediante reserva de R$ 7 mil. O preço da nova Yamaha Ténéré é de R$ 72,9 mil.

Yamaha/Divulgação

A nova geração da motocicleta da Yamaha retoma uma tendência já usada há algum tempo pela concorrente Honda. A icônica Ténéré veio do Rali Paris-Dakar no início dos anos 1990 e fez sucesso no mercado brasileiro.

Yamaha/Divulgação

Nesta nova versão a Teneré adota o motor bicilíndrico Crossplane (CP2) de 689 cc com 68,9cv a 9.000 rpm e 6,6 kgf.m com refrigeração líquida, acelerador eletrônico YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) e suspensão de longo curso.

Yamaha/Divulgação

Traz novidades como painel digital TFT com dois “temas”: Explorer e Street, conectividade com celular via Bluetooth e outras funcionalidades.

Yamaha/Divulgação

Disponível nas cores Racing Blue (Azul Metálico), Frozen Titanium (Cinza Fosco) e Sky Blue (Azul Sólido), a Yamaha Ténéré 700 será produzida noBrasil, em Manaus (AM), a partir de agosto, com a chegada à rede de concessionárias Yamaha prevista para o mês de setembro.

