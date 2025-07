Detran apreende motocicleta com 974 multas de trânsito e R$ 214 mil em débitos no DF Motorista acumulava 587 pontos na CNH, que estava suspensa Brasília|Do R7 18/07/2025 - 12h43 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h43 ) twitter

Equipe de patrulhamento do Dentran acionou helicóptero para apoio a abordagem Geovana Albuquerque/Agência Brasília - Arquivo

A equipe da UOPA (Unidade de Operação Aérea) do Detran-DF apreendeu nesta quinta-feira (17) uma motocicleta com um histórico impressionante de infrações. O veículo acumulava 974 multas de trânsito e R$ 214 mil em débitos. O proprietário acumulava 587 pontos na CNH, que estava suspensa.

A equipe realizava patrulhamento no Eixão Norte, sentido aeroporto, quando visualizou o veículo andando no sentido contrário. Após consultar o sistema, as infrações foram identificadas e um helicóptero foi acionado para acompanhar a moto e apoiar a abordagem.

A moto, que era uma Honda NXR 150 Bros, foi abordada na DF-005, próximo ao km 7, por uma viatura. O local foi escolhido por ser considerado um ponto seguro para a abordagem. O motorista foi notificado e o veículo foi removido para o Depósito do Detran.

As quase mil multas da moto totalizavam mais de R$ 211 mil, que somadas ao total de outras pendências não pagas, chegavam a R$ 214 mil.

