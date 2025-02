Yamaha revela preço do seu primeiro scooter elétrico Neo’s Connected tem motor com 3cv e autonomia esperada de 68km Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/01/2025 - 16h59 (Atualizado em 31/01/2025 - 20h43 ) twitter

Yamaha/Divulgação

Depois de revelar seu primeiro scooter elétrico a ser vendido no Brasil ainda em 2024, a Yamaha divulgou agora o preço da Neo’s Connected: R$ 33.990 além de frete e seguro.

Yamaha/Divulgação

Além do design arrojado a Neo’s Connected combina tração elétrica e perfil de scooter, segmento que cresce acima das motos tradicionais há vários anos no Brasil.

Yamaha/Divulgação

O motor elétrico da nova scooter da Yamaha tem 2,3 kW (cerca de 3,2CV) combinado com duas baterias de lítio removíveis de 23Ah. Com esse conjunto elétrico entrega um torque máximo de 135,3 N.m. As baterias podem ser carregadas de 0 a 100% no período de nove horas. Já para carregar de 20 a 80% são necessárias cinco horas. A Yamaha não divulgou dados de autonomia mas na Europa o valor divulgado é daté 71 quilômetros por recarga.

Yamaha/Divulgação

A Yamaha Neo’s Connected tem dois modos de pilotagem diferentes, STD (padrão) e ECO (econômico), que podem ser selecionados no punho direito, para atender condições variadas e preferências individuais. O modo STD oferece entrega total de potência, enquanto o modo ECO prioriza a economia de bateria da scooter elétrica.Para ainda mais comodidade, a scooter conta com 2 compartimentos dianteiros para pequenos objetos e uma tomada 12V para carregar celular.

‌



Yamaha/Divulgação

Suspensão e freios

A Neo”s Connect tem suspensão garantida por por garfo telescópico com 90 mm de curso na frente e o sistema de suspensão traseira é formado por um braço oscilante com curso de 84 mm. O sistema de freios é composto por um disco de 200 mm na roda dianteira, com acionamento hidráulico, e tambor mecânico na roda traseira. Os pneus, sem câmara, têm medidas 110/70 -13 na dianteira e 130/70-13 na traseira.

‌



Cores e disponibilidade

A nova Yamaha Neo’s Connected está disponível nas cores e-BLUE (Azul Fosco), e-BLACK (Preto Metálico) e e-WHITE (Branco Metálico), sempre com as rodas pretas. A scooter elétrica da Yamaha já começou em Manaus (AM) neste mês (janeiro).

