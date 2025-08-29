Yamaha Ténéré 700 volta ao Brasil em outubro Trail está de volta por R$ 72,9 mil em três opções de cores Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h00 ) twitter

Yamaha Ténéré 700 Yamaha/Divulgação

A Yamaha confirmou a chegada da Ténéré 700 às concessionárias brasileiras a partir de outubro. A moto aventureira será produzida em Manaus (AM) e traz motor bicilíndrico Crossplane (CP2) de 689 cc, que entrega 68,9 cv a 9.000 rpm e 6,6 kgf.m de torque a 6.500 rpm, com refrigeração líquida e taxa de compressão de 11,5:1.

Entre as novidades, o modelo passa a contar com acelerador eletrônico YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), que garante respostas mais rápidas e precisas. Disponível nas cores Racing Blue (Azul Metálico), Frozen Titanium (Cinza Fosco) e Sky Blue (Azul Sólido), a Ténéré 700 chega com preço sugerido de R$ 72.990 (mais frete e seguro), quatro anos de garantia e o programa Revisão Preço Fixo, exclusivo da Yamaha.

A nova geração da motocicleta da Yamaha retoma uma tendência já usada há algum tempo pela concorrente Honda. A icônica Ténéré veio do Rali Paris-Dakar no início dos anos 1990 e fez sucesso no mercado brasileiro.

