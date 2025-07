Ataques em escolas: o alerta que vem das redes

No novo episódio do videoblog Chá de Ideias, Ilana Trombka comenta o caso trágico ocorrido em Estação (RS), onde um adolescente atacou uma escola e assassinou uma criança. A partir do episódio, ela reflete sobre o crescimento desse tipo de violência no Brasil, o impacto da saúde mental, a influência das redes sociais e a importância de os adultos acompanharem mais de perto as relações — físicas e virtuais — dos jovens.



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).