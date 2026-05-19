CCJ retoma debate sobre redução da maioridade penal

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça da Câmara) retoma nesta terça-feira (19) o debate sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A proposta foi apresentada em 2015 pelo então deputado Gonzaga Patriota do PSB.



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