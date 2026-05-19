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Lula participa de evento da indústria da construção

Programação terá debates sobre fortalecimento e expansão da indústria e construção no país

Hora News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta terça-feira (19), do Encontro Internacional da Indústria da Construção, em São Paulo.

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