Epidemia silenciosa ameaça saúde mental no trabalho

No videoblog Chá de Ideias desta semana, Ilana Trombka, abordou um tema emergente no mundo do trabalho: o fenômeno do Quiet Cracking, expressão usada para descrever o desligamento silencioso de funcionários que, embora permaneçam nas organizações, perdem motivação, deixam de buscar metas e se isolam. Segundo Trombka, pesquisas recentes apontam queda no engajamento profissional e aumento da infelicidade nos ambientes corporativos, o que reforça a necessidade de políticas voltadas à saúde mental e de estratégias de gestão mais próximas e claras. O programa, apresentado em tom descontraído com o ritual de um chá, propõe reflexões sobre desafios contemporâneos das organizações e destaca a urgência de ações para evitar que essa “epidemia silenciosa” se espalhe no mercado de trabalho.



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).