Recomeços aos 50: o que explica o avanço do divórcio cinza

No episódio de hoje do Chá de Ideias, o videoblog mergulha no fenômeno do divórcio cinza — o crescimento nas separações entre pessoas com mais de 50 anos. Por que esse movimento vem ganhando força? O que revelam os dados sobre a idade dos casais que se separam? E como a maturidade, a autonomia e a emancipação feminina vêm transformando o sentido do recomeço? Longe de representar fracasso, o divórcio tardio pode abrir espaço para novas escolhas e relações mais alinhadas aos desejos dessa fase da vida.



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).