Multas de trânsito aumentam 38% nas rodovias federais neste ano; veja o ranking Infrações por excesso de velocidade superam 1,4 milhão; Polícia Rodoviária Federal lança campanha Maio Amarelo Conta em Dia|Ana Vinhas 03/05/2025 - 03h29 (Atualizado em 03/05/2025 - 03h29 )

PRF lança campanha Maio Amarelo, de segurança no trânsito Reprodução/PRF

As multas de trânsito aumentaram 39% nas rodovias federais nos primeiros três meses deste ano. Segundo levantamento da PRF (Polícia Rodoviária Federal), foram registradas 2.578.333 infrações de janeiro a março, contra 1.859.028 no mesmo período do ano passado.

O aumento foi maior ainda na líder de autuação, a de excesso de velocidade. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% teve 1,4 milhão de registros, ante 908 mil em 2024, o que representa 63% de alta. A de exceder a velocidade em mais de 20% e até 50% passou de 156,4 mil, no ano passado, para 241,4 mil, em 2025.

Nesta segunda-feira (5), a PRF lança a campanha “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, que é o tema do Maio Amarelo 2025, com ações de educação para o trânsito, que serão intensificadas em todo o Brasil até o final do mês.

Ranking das infrações Arte/R7

As duas multas campeãs de aplicação vem aumentando a cada ano. A primeira atingiu 5,5 milhões em 2024 e a segunda, 926,6 mil.

‌



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a relação entre o excesso de velocidade e a reação tardia ou ineficiente dos motoristas é um dos principais desafios para a segurança do trânsito. No ano passado inteiro, foram registrados 73.156 acidentes, com 6.160.

Fiscalização

Para o advogado Joel Mendes, especialista e professor de legislação de trânsito, o aumento do excesso de velocidade nas vias públicas tem diversos fatores como a diminuição da fiscalização, o uso de tecnologia para driblar os radares e a falta de educação no trânsito.

‌



“Possível diminuição de fiscalização presencial nas rodovias por meio de radares portáteis e a falta da presença ostensiva dos órgãos de fiscalização seriam fatores preponderantes”, afirma Mendes.

Segundo ele, o avanço da tecnologia veicular aumenta a sensação de segurança dos usuários dos veículos automotores, o que esbarra na cultura educacional dos condutores. “Que abrem mão, muitas vezes, da segurança pessoal pela falta de conscientização dos riscos inerentes ao excesso de velocidade”, acrescenta.

‌



“Inclusive, neste ano, a frase tema do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito é justamente “Desacelere. Seu bem maior é a vida”. Os índices de sinistros de trânsito que ocorrem pelo excesso de velocidade se encontram em segundo lugar, atrás apenas da distração ao volante, o que nesse caso também é incluído o uso do celular.” ( Joel Mendes)

Atualmente são 2.636 trechos para fiscalização de velocidade por meio de medidores de velocidade do tipo portátil em todos os estados da federação, de acordo com o site da PRF. Para consultar os locais, clique aqui ou entre no site da Polícia Rodoviária Federal, clique em “Publicações e Notificações”, depois em “Fiscalização”.

Multas por excesso de velocidade

Velocidade superior à máxima em até 20%: infração média (4 pontos na CNH do condutor) + multa (R$ 130,16)

Velocidade superior à máxima em mais de 20% até 50%: infração grave (5 pontos na CNH do condutor) + multa ( R$ 195,23)

Velocidade superior à máxima em mais de 50%: infração gravíssima (7 pontos na CNH do condutor) + multa multiplicada por três (R$ 293,47 x 3= R$ 880,41) + suspensão do direito de dirigir

