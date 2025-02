Excesso de velocidade lidera lista de infrações de trânsito mais cometidas em 2024, diz PRF

Multas por excesso de velocidade lideram lista de infrações mais contabilizadas no Brasil em 2024, segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal . Ultrapassagem pela contramão, veículo sem licenciamento e dirigir sem cinto de segurança ocupam as posições seguintes. A lista também expôs que desobedecer agentes de trânsito, iluminação e sinalização alteradas, equipamento obrigatório inadequado e dirigir sem habilitação são infrações bastante cometidas por motoristas no Brasil.