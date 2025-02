Rival do cartão de crédito? Pix automático deve movimentar valor bilionário em dois anos

Segundo dados da empresa de tecnologia em pagamentos Ebanx, o Pix automático deve movimentar US$ 30 bilhões (aproximadamente R$ 170 bilhões, na cotação atual) em dois anos. A modalidade, que deve ser lançada no mês de junho, pretende auxiliar no pagamento de dívidas frequentes e pode se tornar um “rival” do cartão de crédito.