Pix Automático é outra revolução de um sucesso que não para de crescer, afirma economista

O Banco do Brasil ampliou o Pix Automático para todos os clientes. A instituição é a primeira a completar a fase de testes no Banco Central , três semanas antes dos demais bancos. Seguindo o cronograma oficial, a ferramenta vai ser lançada em 16 de junho, com pessoas físicas como pagadoras e empresas como recebedoras.

substituir o débito automático e o boleto bancário. Tal medida complementa um método que popularizou o acesso bancário para grande parte da população, como afirma o economista Ricardo Buso, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (29). Dentre as funcionalidades, a novidade permite agendar despesas periódicas, como conta de luz, mensalidades escolares, academias e serviços por assinatura. A ferramenta deve.





Para Buso, o Pix foi uma “grande sacada do BC”, principalmente com as mudanças aceleradas no mercado de trabalho, com trabalhadores autônomos ganhando mais flexibilidade para as cobranças, sem depender do aluguel de maquininhas, que pode ser um processo burocrático.