Primeiro lote de restituição do IR 2025 terá consulta liberada nesta semana; veja calendário Prazo para a entrega da declaração termina no dia 30 de maio, mesma data do pagamento da primeira restituição Conta em Dia|Ana Vinhas 19/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/05/2025 - 02h00 )

Receita Federal alerta para o fim do prazo da entrega da declaração do IR 2025d ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 01.04.2025

A Receita Federal vai liberar a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 nesta semana, na sexta-feira (23). O pagamento será realizado no dia 30 de maio, mesma data do fim do prazo da entrega da declaração. O contribuinte tem 11 dias para acertar as contas com o Fisco.

Até agora, mais de 26 milhões de declarações já foram enviadas. A expectativa da Receita é receber, ao todo, 46,2 milhões de declarações até o encerramento do prazo, que começou em 17 de março.

Contribuintes que ao longo do ano passado receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 precisam entregar a declaração. Quem não cumprir o prazo deverá pagar multa de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.

Recebe primeiro

O pagamento da restituição será feito em cinco lotes. O primeiro será pago no dia 30 de maio e os seguintes, em 30 de junho, 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro.

Os primeiros a receber são os grupos com prioridade prevista em lei, como pessoas com idade superior a 80 anos, as que têm mais de 60 anos, portadores de moléstia grave e aquelas cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Neste ano, além daqueles que fazem parte das prioridades legais, recebe primeiro também quem optar pela declaração pré-preenchida e também escolher para receber a restituição por meio do Pix. Depois, vem os contribuintes que utilizam apenas uma das opções, a pré-preenchida ou o Pix.

Quais são as prioridades legais

Contribuinte com idade igual ou superior a 80 anos;

Idade igual/superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;

Contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuinte que utilizaram, ao mesmo tempo, a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix;

Utilizaram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix;

Demais contribuintes.

Como declarar

A maioria dos contribuintes utiliza o PGD (Programa Gerador da Declaração) do Imposto de Renda 2025 para computador. Para baixar, é preciso entrar na página da Receita Federal e seguir as orientações.

Além do PGD para computador, o contribuinte também pode fazer a declaração por meio do aplicativo e de forma online, pelo MIR (Meu Imposto de Renda), para computadores e dispositivos móveis (smartphones e tabletes).

A Receita oferece ainda a declaração pré-preenchida, acessível para quem possui conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Até o momento, 47,9% das declarações enviadas foram feitas por meio da modalidade pré-preenchida — número recorde em comparação aos anos anteriores.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

