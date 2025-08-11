Renda fixa bate recorde e passa de 100 milhões de investidores com a alta dos juros O número de CPFs cresceu 20% no segundo trimestre deste ano, com um valor total de R$ 2,8 trilhões, segundo estudo da B3 Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 11/08/2025 - 16h45 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Número de investidores em renda fixa cresceu 20% Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Com a alta dos juros, o número de investidores em renda fixa cresceu 20% no segundo trimestre deste ano. Segundo dados boletim trimestral da B3, já são mais de 100,2 milhões de CPFs registrados nesta categoria, com um valor de investimentos de R$ 2,8 trilhões.

O valor equivale a 23% de aumento em relação ao segundo trimestre do ano passado.

A taxa básica de juros, a Selic, foi mantida em 15% ao ano, na última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, em julho, após dez meses de alta, o que deixou esse tipo de investimento mais atrativo.

A liderança fica por conta dos CDBs e RDBs, justificada pela inclusão das contas remuneradas e aplicações automáticas no montante total.

‌



Os produtos com maior número de investidores

CDBs e RDBs - 99,1 milhões

LCIs, LCAs e LCs - 4 milhões

CRAs, CRIs, debêntures, notas comerciais e Letras Hipotecárias - 888,4 mil

COEs - 630 mil

Tesouro Direto

O Tesouro Direto fechou o segundo trimestre de 2025 com 3 milhões de investidores, um crescimento de 14% em relação ao mesmo período de 2024, também um recorde.

O valor em custódia aumentou 24%, passando de R$ 136,5 bilhões para R$ 169,9 bilhões. Deste total, os títulos Tesouro IPCA e Tesouro Selic concentraram mais de 70% do saldo.

‌



Número de investidores do Tesouro Direto por região

Sudeste - 1,8 milhão

Sul - 464,4 mil

Nordeste - 421,9 mil

Centro-Oeste - 233,1 mil

Norte - 114 mil

O Tesouro RendA+ soma 318,2 mil investidores, com um perfil majoritariamente masculino (71%) e com idade entre 25 e 39 anos (47%). Já o Tesouro Educa+ tem 159,3 mil investidores, sendo 64% homens e com idade entre 40 e 59 anos (41%).

Ações

Na renda variável, o número de investidores cresceu de 5,1 milhões para 5,4 milhões em 2025, o que representa um aumento de 5% entre o segundo trimestre de 2024 e de 2025.

‌



O valor em custódia também cresceu, de R$ 552,3 bilhões no ano passado para R$ 588,3 bilhões no último trimestre, registrando variação de 7%.

Os investimentos se dividiram da seguinte forma no segundo trimestre de 2025: 4 milhões de pessoas investem em ações à vista, 2,8 milhões em FIIs, 1 milhão em BDRs, 548,7 mil em Fiagros, e 638,3 em ETFs.

Para ter acesso ao boletim trimestral de Pessoa Física da B3, acesse o link clicando aqui.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.