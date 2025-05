Brasileira de 12 anos é aprovada em programa estudantil de liderança climática da Oxford

A estudante paraibana Maria Vitória Brilhante, de 12 anos, foi aprovada em um programa de liderança climática da Oxford , universidade britânica considerada uma das mais renomadas do mundo. A jovem representa o Brasil na iniciativa “Oxford Net Zero”, voltada para a capacitação de adolescentes em políticas ambientais e justiça climática.



O curso ocorre ao longo deste ano e prevê encontros com especialistas para discutir temas como transição ecológica , políticas públicas e participação juvenil. A jovem prodígio contou que havia submetido sua inscrição anteriormente, porém, como a idade mínima era de 16 anos, ela foi inicialmente recusada. Entretanto, conseguiu uma exceção ao comprovar a participação em ações ambientais.



“Estou muito animada para aprender com os especialistas e outros jovens ativistas, e quero usar todo o meu conhecimento da participação na COP30 , que será em Belém, no Pará, aqui no Brasil. Com tudo isso, meu objetivo é dar voz aos jovens nessa luta contra as mudanças climáticas”, afirma a estudante.