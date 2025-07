BRICS destaca multilateralismo e apoio à COP30 em cúpula no Rio Especialista ressalta necessidade de colaboração internacional para transição energética Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 16h43 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h43 ) twitter

Além do Brics, auxílio de países desenvolvidos na transição energética é essencial, diz especialista

Na 17ª Cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, líderes enfatizaram o multilateralismo como estratégia contra mudanças climáticas. A declaração final destacou a importância do financiamento internacional para proteger a biodiversidade e combater a desertificação, além de reafirmar o compromisso com o Acordo de Paris e promover transições energéticas justas.

A cúpula também manifestou apoio à COP30, que ocorrerá em Belém sob liderança brasileira. Em entrevista ao Conexão RECORD News, Rodolfo Bonafim, especialista em climatologia e agrometeorologia, destacou o papel do BRICS no cenário global, afirmando que a colaboração com países desenvolvidos é essencial para mudanças efetivas.

Bonafim ressaltou que muitos membros do BRICS estão em desenvolvimento e precisam do apoio de nações como Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha para financiar a transição energética global. A cooperação internacional é vista como crucial para mitigar impactos climáticos e promover energias mais limpas.

Assista ao vídeo - Além do Brics, auxílio de países desenvolvidos na transição energética é essencial, diz especialista

