Alta dos juros ameaça o mercado imobiliário em São Paulo Especialista aponta insegurança entre compradores e queda na liberação de recursos para novas obras Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 25/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA José Augusto Viana Neto, presidente do Creci-SP, alerta sobre os impactos da alta taxa de juros no setor imobiliário.

A taxa atual é de 15%, causando insegurança entre compradores e retraindo o mercado.

Mesmo com taxas menores oferecidas pela Caixa Econômica Federal, o clima negativo afasta consumidores.

Prevê-se uma queda de 50% na liberação de recursos para incorporadoras em 2025, comprometendo novos empreendimentos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP), José Augusto Viana Neto, alertou sobre os impactos da alta taxa de juros no setor imobiliário, atualmente em 15%, que tem gerado insegurança entre os compradores e retraído o mercado.

Em entrevista, ele destacou que, apesar de instituições como a Caixa Econômica Federal oferecerem taxas menores — chegando a 8,5% — o clima negativo afasta consumidores, especialmente em contratos de longo prazo como os de financiamento habitacional.

Viana também chamou atenção para a queda de 50% na liberação de recursos para incorporadoras prevista para 2025, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o que pode comprometer o lançamento de novos empreendimentos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.