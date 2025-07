Aposentadoria por invalidez pode ser cancelada? Especialista explica caso Segundo especialista, perícias periódicas podem comprovar a recuperação da capacidade de trabalho e levar à perda do benefício Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 11/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h00 ) twitter

Aposentados por invalidez — ou, no termo técnico atual, por incapacidade permanente — podem perder o benefício caso recuperem a capacidade de trabalhar. Em entrevista, o advogado especialista em direito previdenciário Eduardo Dutra explica o que pode acontecer nesses casos.

Segundo ele, essa aposentadoria não é necessariamente definitiva, e o INSS realiza perícias periódicas — inclusive o chamado “pente-fino” — para avaliar se o segurado pode retornar ao trabalho. Saiba mais sobre os detalhes do INSS no vídeo.

