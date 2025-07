Aumento de deputados pode gerar efeito cascata e pesar no bolso do cidadão Mudança no Congresso pode provocar aumento de vereadores e deputados estaduais, elevando custos e favorecendo políticos em busca de reeleição Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 18/07/2025 - 13h14 (Atualizado em 20/07/2025 - 02h00 ) twitter

Uma proposta para aumentar o número de deputados federais de 513 para 531 pode causar um efeito cascata na política brasileira, ou seja, uma mudança pequena que acaba gerando várias outras mudanças em diferentes níveis de governo, como nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais. Isso acontece porque, para manter o equilíbrio, o aumento na Câmara Federal faz com que também seja necessário aumentar o número de vereadores e deputados estaduais.

Essa sequência de mudanças pode acabar custando mais dinheiro para o cidadão e ajudando políticos a se manter no poder ou colocar familiares em cargos públicos. Por isso, é importante entender esse efeito cascata para saber como essas alterações podem afetar o bolso das pessoas e a democracia no país.

