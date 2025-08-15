Aumento de motos em circulação em SP acende alerta para segurança no trânsito Especialista alerta sobre a necessidade de planejamento urbano para acomodar a frota crescente Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo dados da Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), o número de motocicletas no Brasil já ultrapassa 35 milhões de unidades, o que acende um alerta para a segurança no trânsito.

Em entrevista, a diretora do Departamento de Desenvolvimento Urbano do Instituto de Engenharia de São Paulo, Maria da Penha Pereira Nobre, afirmou que as cidades não foram planejadas para lidar com tamanha quantidade de motos, e que o comportamento de parte dos motociclistas aumenta o risco de acidentes.

Entre as medidas positivas, ela destacou a implantação das faixas azuis em avenidas de São Paulo, que reduziram mortes, mas ainda carecem de regulamentação nacional.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.