Ausência de líderes pode travar negociações entre Rússia e Ucrânia, alerta especialista Especialista analisa impasse nas negociações e alerta para efeitos econômicos das sanções Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 15/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/05/2025 - 02h00 )

Vitério Brutolim, professor de relações internacionais, avaliou que a ausência dos presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelenski em possíveis negociações de paz pode comprometer os avanços no conflito entre Rússia e Ucrânia, que já se estende por mais de três anos.

Ele também destacou que o novo pacote de sanções da União Europeia contra Moscou pode gerar impactos econômicos em países como o Brasil, que aumentou significativamente a importação de petróleo russo.

