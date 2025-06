Cessar-fogo entre Israel e Irã é real? Especialista explica cenário nuclear e risco de nova guerra Conflito entra em nova fase e aumenta pressão no Oriente Médio Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 26/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 02h00 ) twitter

O presidente Donald Trump afirmou, durante reunião da OTAN, que os ataques dos EUA atrasaram o programa nuclear iraniano por “décadas”. Mas será que isso reflete a realidade no Oriente Médio?

Heródoto Barbeiro conversou com o professor Vladimir Feijó, especialista em direito e política internacional, para entender o atual estado das tensões entre Irã, Israel e os demais países da região.

O especialista alerta para a instabilidade persistente, o risco de escalada nuclear, a censura da imprensa em ambos os lados e os impactos humanitários, especialmente na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

Cessar-fogo ou trégua temporária? Qual o papel dos EUA e de Trump no conflito? Há risco real de guerra nuclear? Censura em Israel e repressão no Irã: o que se sabe?

