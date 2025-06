Assista à íntegra do discurso de Donald Trump na cúpula da Otan

Donald Trump , presidente dos Estados Unidos , afirmou na cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), em Haia, na Holanda, que existe uma possibilidade de assinar o acordo com o Irã , ao comentar sobre trégua no conflito de Teerã e Israel . “Não vejo necessidade, mas podemos assinar acordo com o Irã”, afirmou o presidente na manhã desta quarta-feira (25).



Ele declarou que a crise na Ucrânia evidenciou a necessidade de os Estados Unidos reforçarem a defesa e ampliarem sua base industrial. “Não podemos depender dos nossos adversários”, disse o líder.



Trump ressaltou que a contribuição financeira do país à Otan já corresponde a mais de dois terços, e que está arcando com muito mais do que sua parte. “Esse tem sido o foco dos últimos dias. É o marco histórico dos aliados da Otan, que decidiram aumentar gradativamente os seus gastos de defesa para 5% do PIB, algo que ninguém achava que seria possível”, declarou.



Ele afirmou ainda que a China pode continuar comprando petróleo do Irã, uma vez que o país precisa de dinheiro para reconstrução após o conflito. “O Irã tem uma grande vantagem. Eles têm muito petróleo e eu não vejo que eles vão se envolver mais nas questões nucleares”, disse o presidente.