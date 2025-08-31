Deputados e aposentados: a polêmica do salário duplo pago pelo estado Por Dentro da Máquina: veja como funciona a remuneração de parlamentares aposentados e as consequências para a previdência Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 31/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 02h00 ) twitter

Olha, eu sou aposentado, recebo da Previdência Social, e se eu começar a trabalhar, eu vou receber o meu salário de trabalhador e meu salário de aposentado. Agora, o que acontece? Quando o cidadão é eleito deputado ou senador, ou vereador, se ele é aposentado, ele vai receber aposentadoria paga por nós e o salário de Previdência pago por nós.

Ou seja, o cara recebe dois salários vindo do estado. Um foi ele que pagou, claro, aposentadoria, e a outra sobre nós que pagamos. Seria razoável que o cidadão recebesse um único salário só, porque ele tá ganhando mais como deputado, mais como vereador, mais como senador do que como aposentado do INSS, mas infelizmente a nossa máquina não chega para tanto.

Esse por dentro da máquina, essas engrenagens funcionaram de uma maneira tal que essas pessoas podem ter dois salários que vem do poder público ao mesmo tempo. Como dá isso? Só se a gente conseguir pressionar os nossos representantes que muitas vezes, não vou generalizar, muitas vezes eles olham para a máquina, mas não olham para nós.

