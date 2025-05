Descarte correto de eletrônicos evita contaminação e contribui para economia circular Segundo especialista, remanufatura de materiais evita danos ao solo e reaproveita recursos como plástico e metal Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 08/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/05/2025 - 02h00 ) twitter

O descarte inadequado de eletrônicos e eletrodomésticos representa uma ameaça crescente ao meio ambiente. Segundo Robson Esteves, presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, é essencial que a população se conscientize sobre o impacto desse tipo de resíduo e utilize os pontos de coleta fixos disponíveis em diversas cidades.

Esses locais garantem a destinação correta dos equipamentos, permitindo o reaproveitamento de materiais como plásticos, metais e vidros por meio de processos de desmontagem e remanufatura. Além de contribuir para a economia circular, o descarte correto evita a contaminação do solo e da água por substâncias químicas tóxicas presentes nos aparelhos eletrônicos.

