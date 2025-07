Especialista alerta para riscos da automedicação com canetas emagrecedoras Doutora esclarece que efeitos como perda de visão são raros e ligados a casos específicos de diabetes Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 17/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h00 ) twitter

A crescente popularização de medicamentos como o Ozempic, que contém a substância semaglutida — indicada para o tratamento de diabete e obesidade — tem levantado preocupações sobre possíveis efeitos colaterais graves, como pancreatite e até perda de visão.

Em entrevista, a endocrinologista Dra. Taciane Alvarenga, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, esclareceu que, embora toda medicação apresente riscos, os estudos clínicos atuais não apontam aumento significativo desses efeitos entre os usuários que seguem as indicações médicas.

A especialista destacou que a perda de visão pode ocorrer apenas em pacientes diabéticos com quadro avançado de retinopatia, caso haja uma queda brusca nos níveis de glicose.

