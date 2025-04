Ozempic para fins estéticos: saiba os perigos do uso do remédio sem indicação médica

“A automedicação realmente não é aconselhável em hipótese alguma. Riscos existem, sobretudo para aquelas pessoas que não tem indicação. Ou seja, pessoas que não estavam nem classificadas como obesas e usam de forma exagerada, passam a ter efeitos maléficos muito maiores que os benefícios”, afirma Neuton Dornelas, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, sobre o uso de Ozempic para fins estéticos.



Apesar de ser receitada nos tratamentos de obesidade e diabete, a caneta emagrecedora ficou popular entre pessoas que só buscam a perda de peso. Na última quarta-feira (16), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou uma proposta que obriga as farmácias a reterem as receitas do medicamento no ato da compra.



Dornelas concorda com a medida da agência para fortalecer a importância da avaliação profissional e para minimizar os possíveis efeitos colaterais . “Além de diminuir o apetite, esses medicamentos também podem retardar o esvaziamento gástrico”, explica. O médico salienta que, por isso, os pacientes precisam de acompanhamento com doses gradativas que diminuem as náuseas, vômitos e diarreias que podem evoluir para outras complicações.