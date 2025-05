Falta de higiene no transporte público favorece transmissão de doenças Segundo especialista, doenças como gripes e resfriados se espalham com facilidade quando não há cuidados básicos de higiene Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 02/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 02h00 ) twitter

Com o aumento da preocupação com a saúde pública, a higiene das mãos no transporte coletivo virou prioridade. Especialistas alertam que muitos usuários não lavam as mãos após usar banheiros em estações, o que facilita a transmissão de vírus e bactérias. Miran Del Bem, infectologista do Hospital Sírio-Libanês, destaca que a falta de cuidado contamina superfícies e espalha doenças como gripes e resfriados.

Para evitar riscos, o uso de álcool gel em locais públicos é recomendado. O hábito deve ser ensinado desde cedo, pois a higienização das mãos é simples, eficaz e ajuda a proteger todos que usam o transporte público.

