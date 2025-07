Frio e calor extremo: Contrastes climáticos expõem efeitos do aquecimento global no Brasil e na Europa Frio em São Paulo e onda de calor em Portugal acendem alertas sobre efeitos do aquecimento global Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 ) twitter

Enquanto cidades como São Paulo amanhecem com temperaturas em torno dos 14 °C, a Europa enfrenta uma forte onda de calor, com impactos diretos no cotidiano e na saúde pública.

Em entrevista, o mestrando brasileiro Felipe Bruder, que vive em Coimbra, Portugal, relatou que os últimos dias foram marcados por abafamento e calor intenso, especialmente no sul do país, como na região do Algarve. Embora a temperatura no momento da conversa estivesse amena, ele reforçou que noites e dias anteriores chegaram a ultrapassar os 40 °C em algumas áreas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

