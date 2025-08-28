Horário de verão pode aliviar risco de apagões, aponta especialista Profissional explica que medida reduz o consumo, mas não resolve os problemas estruturais do setor elétrico Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

César Rezende, advogado especialista em direito regulatório, infraestrutura e setor elétrico, alerta para os riscos de blecaute no sistema elétrico brasileiro, mesmo com o crescimento da geração solar e eólica. Ele explica que essas fontes são intermitentes e não suprem a demanda no horário de pico, hoje concentrado entre 18h e 20h pelo uso de ar condicionado, em contraste com o passado, quando o chuveiro elétrico era o principal responsável.

O especialista defende a volta do horário de verão, capaz de reduzir o consumo em até 3% e beneficiar setores como bares e restaurantes. No entanto, ressalta que a medida é provisória e não substitui investimentos em infraestrutura de energia.

